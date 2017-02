A Campanha "Não dê esmola", que iniciou há dois anos em Chapecó, foi retomada por recomendação do Ministério Público Federal após o atropelamento de uma criança indígena no centro da cidade, no dia 4 de fevereiro.

O Ministério Público Federal coordenou uma reunião com representantes de vários órgãos e entidades ligados à infância e lideranças indígenas, em que recomendou algumas ações como o monitoramento da frequência escolar e a fiscalização de crianças comercializando artesanato indígena na rua.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Karina De Witt, disse que já foi realizada no sábado uma ação com faixas e panfletos na esquina da Rua 7 de Setembro com a Fernando Machado. Também serão recolocadas placas da campanha em pontos estratégicos da cidade.

Funai apóia ação

A socióloga responsável pelo setor de assistência social da Funai de Chapecó, Azelene Inácio, disse que as crianças indígenas devem estar na escola e não vendendo artesanato nos semáforos, em situação de risco. Elas só podem acompanhar os pais, e não vender produtos.

A socióloga afirmou que os pais indígenas não podem alegar questões culturais e de tradição para fazerem os filhos vender, sob risco de serem punidos por negligência.

Algumas famílias já foram advertidas, mas havia uma certa resistência a essa mudança. Após o acidente, diminuiu o número de crianças em situação de risco no cento da cidade.

Azelene sugere também a reestruturação da Gerência de Assuntos Indígenas da prefeitura, organização de pontos de venda e um abrigo para as famílias que vêm para a cidade e acabam ficando em locais como a rodoviária.



Leia as últimas notícias do Diário Catarinense

Criança Kaingang morre atropelada no centro de Chapecó

Hospital Regional do Oeste vai ampliar leitos de UTI