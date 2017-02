Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

Os hotéis de Balneário Camboriú terão um Carnaval morno, com ocupação média de 85% _ ainda assim, dentro da expectativa do setor para uma temporada considerada mais fraca do que nos últimos anos. O tempo bom ajudou, e a hotelaria optou por manter os mesmos preços da última temporada, sem reajustes, para garantir o interesse dos hóspedes.



Entre os apartamentos de aluguel a situação é mais complicada. A média de ocupação para o Carnaval é 40% menor do que nos anos anteriores, o que levou muitos corretores e proprietários a baixar o valor das diárias. Dependendo do caso, o valor pode ficar até 30% menor do que o anunciado.



Assim como ocorreu em todo o mês de janeiro, na sexta-feira o movimento era de turistas sem reservas, em busca de apartamentos para alugar em cima da hora. Segundo o corretor Milton Silveira, a maioria acreditou que poderia encontrar preços melhores sem reservar.



Entre os turistas de Balneário Camboriú ainda há muitos argentinos, mas os brasileiros devem ser maioria neste feriadão. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e os estados do Centro-Oeste lideram a lista de origem dos visitantes.



O turismo nacional, aliás, será o principal foco de captação deste ano no projeto Visite BC e Região, que integra Blumenau e Penha, além de Balneário Camboriú. A proposta foi apresentada esta semana ao trade turístico. A ideia é apostar no mercado brasileiro para levantar os números em tempos de retração econômica.