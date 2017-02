Atendendo recomendação do Ministério Público Federal o Ministério das Cidades cancelou convênio de pavimentação no valor de R$ 544 mil em Chapecó.

A obra ligaria a SC 283 ao bairro São Lucas. O Ministério Público entendeu que a obra beneficiaria principalmente um condomínio de alto padrão, ponto onde terminaria a pavimentação.

Na avaliação do órgão os recursos poderiam beneficiar outras regiões com maior número de moradores e de população com baixa renda. O município terá que devolver o dinheiro. O MPF vai investigar se houve improbidade na destinação dos recursos.

Prefeitura lamenta

Por meio de nota a administração de Chapecó informou que a obra já foi cancelada. No entanto lamentou a perda de recursos que beneficiaria um condomínio de moradores financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.