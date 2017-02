Foto: Marcos Porto / Divulgação

As secretarias de Segurança de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes decidiram unir esforços pela regionalização dos programas de segurança pública, e um dos principais pilares será um treinamento conjunto para as guardas municipais de Itajaí e Navegantes, que estão em fase de formatação, e para novas turmas da guarda armada de Balneário.



A medida foi discutida nesta quinta-feira durante reunião do Grupo de Gestão Integrada capitaneado por Itajaí, em que foi apresentado o Plano Municipal de Segurança Pública. A expectativa é que os trâmites para efetivação da guarda em Itajaí ocorram a partir de julho.



O secretário de Segurança de Itajaí, Francisco José da Silva, viu com empolgação a possibilidade de uma formação conjunta _ e anunciou ao vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que passou rapidamente pelo encontro, que o modelo será inédito no Estado.



A formação regionalizada integra a proposta de reativar o Consórcio Metropolitano de Segurança Pública. A ideia foi proposta em 2013 e teve reconhecimento do governo federal, mas não vingou. Reeditado, o consórcio será útil na captação de recursos para serem usados na prevenção.