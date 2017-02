O Hospital Regional do Oeste vai dobrar o número de leitos da UTI Neonatal assim que for concluído o novo prédio, que deve ser inaugurado até o final do ano.

A nova estrutura vai ampliar de 13 para 20 os leitos de UTI adulto, de três para 10 os leitos da UTI Pediátrica e vai abrir sete leitos de UTI cardiológica, que não existiam.

De acordo com o diretor jurídico do hospital, Paulo Winckler, a nova estrutura vai permitir abrir espaço no quarto andar do prédio atual, para ampliar de 10 para 20 os leitos da UTI Neonatal. Ele informou que a demanda está no limite e às vezes é necessário adaptar um ou dois leitos para atender o excedente de pacientes.

Licitação

A obra do novo hospital está em fase de acabamento e agora devem ser licitados os equipamentos e os móveis, com recursos do Pacto por Santa Catarina, do Governo do Estado. Entre obra e equipamentos, o custo da ampliação do Hospital Regional do Oeste será de R$ 60 milhões. Além da UTI, serão ampliados 156 leitos, o que representa um incremento de 50% nas vagas. O custo mensal de R$ 9 milhões deve subir para R$ 14 milhões.

Filantropia

Direção do Hospital Regional do Oeste aguarda para este mês a confirmação da renovação da filantropia do hospital, que vai garantir R$ 4 milhões em emendas parlamentares.