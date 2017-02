Foto: Rafaela Martins / Agência RBS

A safra da sardinha começa esta semana com a expectativa de redimir os baixos números do ano passado, que registrou a pior captura da década. Foram pescadas 40 mil toneladas, metade da média histórica. Em Itajaí e Navegantes, que concentram mais de 60% as embarcações de cerco usadas na pesca da sardinha, os barcos já estão preparados para o início do trabalho.

Os armadores acreditam que as condições climáticas foram as responsáveis pela captura ruim em 2016, e apostam em índices melhores este ano. As enlatadoras de pescado, que no ano passado precisaram recorrer à importação para dar conta da demanda, desta vez estão otimistas.

Maior indústria do setor no país, a Gomes da Costa, em Itajaí, já contratou 200 novos colaboradores e continua com vagas abertas. Em 2016, a indústria precisou importar metade da produção e teve redução de vendas devido a uma negociação de valores na cadeia de produção que empurrou para cima o preço da sardinha enlatada.

Desta vez, o setor se uniu e cada elo da cadeia produtiva fez ajustes para chegar a um acordo com menos impacto para o consumidor final _ o que também aumenta a expectativa da indústria.

A safra da sardinha vai de 15 de fevereiro até o fim de outubro.