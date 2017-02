A Polícia Ambiental deve lançar dentro de 60 a 90 dias um aplicativo para monitorar a população de javalis em Santa Catarina. O major Adair Antonio Pimentel o aplicativo vai permitir que as pessoas que avistarem os animais ou registrarem danos em lavouras possam informar as ocorrências via celular.

Os produtores que desejarem fazer o controle também poderão solicitar licença para abate via aplicativo. O major afirmou que a ideia é ter uma ideia da população dos javalis e também georreferenciar as áreas onde eles vivem. Lembrando que a caça sem autorização não é permitida.

Pimentel disse que também é proibida a venda ou o transporte de carne de javali, pois ela não é inspecionada.

Preocupação com doenças

Além dos prejuízos econômicos nas lavouras há uma preocupação do risco de transmissão de doenças pelos animais. A pesquisadora Virgínia Santiago, da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, disse que as pessoas devem evitar contato com fezes e fluídos dos animais.

As criações de suínos também não podem ter contato pelo risco de transmissão de doenças como aftosa, o que poderia suspender as exportações de carne de Santa Catarina.

A Embrapa, em parceria com a Cidasc, está fazendo coleta de sangue dos javalis para monitorar possíveis doenças.