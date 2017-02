O portal da transparência de Chapecó (www.chapeco.gov.br/transparência) tem cerca de 3,5 mil visitas por dia. Mas poderia dar uma reformulada na forma de dispor as informações, a exemplo do Governo do Estado.

Algumas informações são difíceis de encontrar. Além disso, ontem pela manhã, não dava para acessar a lista de comissionados. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que houve problema de congestionamento. Mas em outro link foi possível verificar que Chapecó tem 127 cargos comissionados, 4.011 servidores efetivos, 486 empregos públicos, 15 agentes políticos e 887 comissionados.

O promotor de justiça Júlio Fumo Fernandes informou que houve uma ação civil pública em 2013, por falta de informações sobre licitações, mas que após uma liminar essa questão foi atendida. Tanto que, num avaliação do Ministério Público Federal, a nota do site passou de 6 para 10.

Mesmo com o atendimento pela prefeitura o Ministério Público solicitou o julgamento da questão. O promotor informou que, de um modo geral, os municípios atendem a legislação.