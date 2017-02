O prefeito de Porto Belo, Emerson Stein, pediu apoio às operadoras de transatlânticos MSC e Costa Cruzeiros para pressionar pela conclusão do processo de alfandegamento do píer turístico, para que a cidade possa receber não apenas turistas em trânsito, mas também embarques.



O processo corre junto à Receita Federal em Itajaí, e depende de uma série de adequações do espaço para montagem de estrutura _ inclusive reforço no efetivo da Receita.