Uma transmissão ao vivo feita pela diretoria do Clube Náutico Marcílio Dias, neste domingo, repercutiu mal em Itajaí. O presidente do clube, Lucas Brunet, e o vice, Mauro Cesar Pereira, fizeram um vídeo nas redes sociais para lançar uma campanha de reforço no número de associados. Durante a transmissão, o vice-presidente disse que "o avião do Marcílio Dias não precisa cair para a gente tornar esse time uma potência no futebol catarinense, no futebol brasileiro. Não precisamos de tragédia para tornar nosso time grande".

A afirmação, com referência ao acidente com o avião que transportava a equipe da Chapecoense para a Colômbia e deixou 71 mortos, entre jogadores, equipe técnica, empresários e jornalistas, provocou críticas. O próprio Mauro fala, no vídeo, que "me pediram para não falar isso", dando a entender que sabia que o que estava dizendo poderia não ser bem recebido.

Na manhã desta segunda-feira, o vice-presidente disse que se arrependeu de ter feito referência à tragédia, que marcou o esporte no mundo todo.

_ Fui mal interpretado, me arrependo porque não era o meu intuito. O que eu quis dizer é que não precisamos de uma tragédia para conseguir mais sócios torcedores. O brasileiro se comove só com a tragédia, e queremos que o torcedor se comova com nossos esforços para dar credibilidade e transparência ao clube _ diz Mauro, que completa:

_ Inclusive o presidente da Chapecoense era muito meu amigo, vínhamos conversando para iniciar uma parceria de jogadores.

Crise

O Marcílio Dias caiu para a 2ª divisão do Catarinense no ano passado, já com número reduzido de sócios. Até domingo eram apenas 30 adimplentes, resultado de uma campanha desastrosa em 2016 e, segundo o vice-presidente, da falta de confiança do torcedor na antiga diretoria.

A campanha para incluir novos associados propõe mensalidades a partir de R$ 19,19, com direito a lugar na arquibancada descoberta e participação em eventos do clube. Em 12 horas, o Marcílio Dias havia conquistado 50 novos sócios.

A meta é chegar aos mil associados até o início do campeonato da 2ª divisão.