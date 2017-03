Está adiantada a montagem do Festival Brasileiro da Cerveja no Parque Vila Germânica, em Blumenau. No Eisenbahn Biergarten estão sendo preparadas as mesas onde os 61 jurados de 20 países avaliarão os 2.034 rótulos inscritos no Concurso Brasileiro de Cervejas.

Nos setores 1 e 2 os estandes das mais de 120 cervejarias que participam do festival ganham forma com o passar dos dias. Ontem, no Setor 3, começaria a montagem da Feira Brasileira da Cerveja, que vai reunir 45 fornecedores de insumos para microcervejarias.

Programação