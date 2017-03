Foto: Reprodução / Amor de Guia

A confusão causada por uma banhista que chamou a polícia para tentar retirar um cão-guia da praia na semana passada, em Balneário Camboriú, causou repercussão nacional. Usuários e socializadores de cães-guias de todo o país decidiram organizar um encontro na Praia Central para conscientizar os banhistas de que a presença do cão é permitida por lei _ e impedi-la é ato de discriminação. Na foto está a Brida, cão-guia que substitui os olhos para o carioca Carlos Alvim, em um momento relax no Rio de Janeiro.



Horário estendido



A prefeitura de Itajaí decidiu estender até meia-noite a permanência de carros e motos na Rua Juvêncio Tavares D¿amaral e no Molhe da Atalaia. Até então o limite era 22h, para atender a reclamações de perturbação durante a madrugada. A decisão foi para que houvesse mais tempo para curtir as belezas da cidade.



De família



Numa tentativa de qualificar o trabalho familiar na pesca artesanal e na maricultura, e aguçar o interesse dos mais jovens pelo ofício, a Epagri lançou um curso para filhos e netos de pescadores e maricultores que tenham de 18 a 29 anos. No currículo tem lições de mercado, administração, legislação e técnicas. As inscrições estão abertas para a regional Itajaí, que integra de Bombinhas a Itapoá.