A empresa Selex, vencedora da licitação dos equipamentos do radar meteorológico do Oeste, terminou nesta segunda-feira a instalação da antena e do radome no prédio construído em Chapecó.

A torre tem cinco andares e 16,5 metros e a esfera do radome, que serve para proteger a antena, tem cerca de 12 metros de altura. Também nesta segunda-feira foi testada a impermeabilização da estrutura.

Ainda falta a instalação dos equipamentos no terceiro andar do prédio e dos cabos. As informações da antena vão para estes equipamentos, que transmitirão as informações para a Defesa Civil em Florianópolis via cabo de fibra ótica.

O Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc), está estendendo 12 quilômetros de rede de fibra ótica da área central de Chapecó até o radar, que fica no bairro Desbravador.

Testes começam em junho

De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil, Clair Bazzi, também falta terminar os acabamentos no prédio, como pintura e rede elétrica. A previsão é de conclusão dos trabalhos até o final do mês, para iniciar os testes em junho. A inauguração propriamente dita será em agosto, quando deve estar pronto o Centro Integrado de Gestão de Riscos da Defesa Civil que está sendo construído em Florianópolis.

O radar vai cobrir um raio de 200 quilômetros. O custo do equipamento e da torre é de R$ 12,7 milhões.



