A missão da Coreia do Sul que vai visitar Santa Catarina entre 10 e 27 de maio já definiu as plantas frigoríficas que serão vistoriadas: BRF de Campos Novos, Pamplona de Presidente Getúlio, Seara de Seara e de São Miguel do Oeste e Aurora de Chapecó.

A informação foi repassada ao secretário de Assuntos Internacionais de Santa Catarina, Carlos Adauto Virmond, pelo embaixador Luís Fernando Serra. A definição ocorreu em conjunto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil com a Agência de Quarentena Animal e de Plantas da Coreia.

A missão coreana estava prevista para o final do ano passado, mas houve problemas políticos no país asiático. O governo catarinense atuou junto com o Ministério da Agricultura para manter a missão que pode representar um incremento de 10% a 20% nas exportações catarinenses.

Caso a missão seja positiva, Santa Catarina será o único Estado que poderá exportar carne suína para os coreanos, por ser livre de aftosa sem vacinação e da peste suína clássica.