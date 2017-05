Inaugurada há quatro anos, a obra da nova Câmara de Vereadores de Itajaí virou algo de um inquérito do Ministério Público de Santa Catarina. A 9ª Promotoria de Justiça abriu uma investigação para apurar suspeitas de ¿fraude e direcionamento de licitação¿ no contrato da empresa que ergueu o prédio, a um custo de R$ 9 milhões.



A obra foi feita pela Viseu, empresa de Joinville que pertence ao grupo Engepasa. A Viseu também faz parte do consórcio que construiu a Marina Itajaí.