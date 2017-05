Foto: Divulgação / Divulgação

O decreto de emergência feito pela prefeitura de Itajaí após a tempestade da semana passada, que previa a autorização para pedir doações para as famílias atingidas, ganhou um adendo. Foi publicada no Jornal do Município a autorização para contratar serviços e fazer compras sem licitação para as áreas atingidas, por até 6 meses.



A cidade teve muitos estragos, de fato, com cerca de 100 casas destelhadas e danos em prédios públicos _ 11 escolas ao todo. O decreto de emergência ajuda quem foi atingido a acionar o seguro e sacar o FGTS. Mas nenhum dano parece justificar 6 longos meses de dispensa de licitação para essas áreas.



Que não falte transparência.