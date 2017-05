O Programa de Incentivo ao Plantio de Milho será reeditado neste ano. O secretário de Agricultura do Estado, Moacir Sopelsa, disse que pretende se reunir na próxima semana com o presidente da Aurora Alimentos, Mário Lanznaster, para falar sobre o programa. No ano passado a cooperativa já foi parceira no projeto, que teve também a parceria com a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina (Fecoagro) que repassou fertilizantes para pagamento na safra.

Também está previsto um Fórum do Milho, em Chapecó, no mês de junho, com a participação de representantes dos três estados do Sul.

Garantia de preço mínimo

Sopelsa lembrou que, no ano passado, foi oferecido aos produtores um preço mínimo de R$ 34 a saca. Só que na época do plantio a saca de milho estava em torno de R$ 45 e poucos produtores aderiram ao programa. Agora, com a saca em torno de R$ 23, os agricultores se arrependeram. Mesmo assim houve um acréscimo de 30 mil hectares na área plantada, o que representou um aumento de 8%.

O clima favorável também ajudou na produtividade e por isso a safra catarinense será de 3,2 milhões de toneladas, 18% a mais do que no ano passado.

Armazenagem

O secretário de Agricultura também garantiu a retomada do programa de incentivo à armazenagem. Ele afirmou que o programa está sendo reformulado mas o estado vai subsidiar 1,75% dos juros dos financiamentos. No entanto vai limitar o valor dos projetos.