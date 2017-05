A chegada de uma missão europeia em Santa Catarina na noite de ontem, após reunião no Ministério da Agricultura, em Brasília, foi recebida com tranquilidade pelas lideranças catarinenses. Dois técnicos e dois intérpretes vão conferir a produção de carnes de frangos em frigoríficos catarinenses.

- São missões de rotina, eles devem conferir se estão sendo cumprindo as metas da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal), a rastreabilidade, o sistema de abate e os produtos que estão sendo utilizados nas rações - destacou o secretário de Agricultura do Estado, Moacir Sopelsa.

De acordo com informações do Ministério da Agricultura os técnicos tiveram uma reunião nesta terça-feira, em Brasília e, na manhã desta quarta-feira terão mais uma reunião na superintendência do Ministério em Florianópolis. Depois vão até Concórdia, onde devem pernoitar. Na quinta-feira devem visitar um frigorífico na região de Concórdia e um em Capinzal, no Meio-Oeste. Depois vão para Chapecó onde voltam para São Paulo, na sexta-feira.

O Ministério da Agricultura informou que a missão já estava marcada antes da operação "Carne Fraca" e que não há motivo para alarde pois ela representa mais uma entre tantas outras.

O diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados (Sindicarne) e da Associação Catarinense de Avicultura (Acav), Ricardo Gouvêa, disse que o setor vê com tranquilidade a vinda da missão.

- Estamos tranquilos com relação ao trabalho que vem sendo feito, o que pode acontecer é eles olhar mais alguns detalhes e ver as atitudes tomadas após a operação - explicou Gouvêa.

O objetivo é manter o mercado da União Européia, que representa 25% das exportações de frango e 36% das vendas de peru.

Santa Catarina está na expectativa de outras duas missões. Uma delas, considerada a mais importante, é a da Coreia do Sul, que já foi adiada várias vezes mas que deve ser confirmada nos próximos dias. O objetivo é abrir o mercado de carne suína para o país asiático.

Também está prevista para o primeiro semestre uma missão dos Estados Unidos. A Aurora Alimentos já exporta para lá.