A partir desta terça-feira a prefeitura de Itajaí, incluindo fundações e autarquias, volta a atender em dois períodos _ das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta. O fim do ¿horário de verão¿ de seis horas, que já durava um ano e sete meses, foi publicado em decreto na semana passada pelo prefeito Volnei Morastoni (PMDB). Muitos servidores ¿torceram o nariz¿. Mas a maioria dos cidadãos que depende de serviços na prefeitura agradece.



Cargos extras



Dizem em Brasília que a tão combatida transferência da pesca para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, rendeu ao Partido Republicano Brasileiro (PRB) nada menos do que 600 cargos de livre nomeação. Um upgrade considerável. Não foi à toa que o partido pediu com tanta veemência para deixar a secretaria sob suas asas.



Investimento



A concessionária de Águas de Bombinhas reuniu o trade turístico para fazer um ¿mea culpa¿ sobre o abastecimento na última temporada. O diretor-presidente da empresa, Ricardo Miranda, reconheceu as dificuldades para atender à demanda e anunciou uma redução no prazo para independência do sistema de água do município, hoje vinculado a Porto Belo, de 5 para 2 anos.



A Águas de Bombinhas promete fazer, nesse período, um sistema de captação de rede que leve a água do Rio Tijucas até a estação de tratamento, em Zimbros. O investimento total é de R$ 135 milhões.