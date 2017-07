O aniversário de Balneário Camboriú, que completa 53 anos nesta quinta-feira, começou com um bom dia especial nas areias da Praia Central. Artistas foram convidados a estampar a faixa de areia com desenhos e mensagens _ entre eles Seu Agenor, varredor da Ambiental que, nos momentos de folga do trabalho, enfeita a cidade com suas obras de arte.

A programação segue durante o dia todo. Às 9h é corte do bolo, que é feito tradicionalmente na Rua 3100. No local terá também ¿Rua do Lazer¿ do Sesc, com atrações para as crianças.

A partir das 14h, na Praça Almirante Tamandaré, haverá música e dança no Palco Cultural. Também no dia de aniversário da cidade começa a Virada BC, que terá 53 horas de atividades esportivas, culturais e gastronômicas espalhadas pela Praça Higino Pio, Praia Central e Barra Sul.