A Coletivo Itajaí informou que depositou no fim da tarde desta sexta-feira a segunda parcela dos salários dos funcionários. Mas como até as 18h45min o dinheiro não havia pingado na conta dos trabalhadores do transporte coletivo da cidade, o Sitraroit - sindicato que representa os motoristas e cobradores - não descartou o fim da greve.



A categoria tem assembleia marcada para as 7h deste sábado para discutir a situação. Se o dinheiro não for depositado até às 9h, a paralisação vai continuar, avisa o sindicato.



A prefeitura de Itajaí continua em tratativas com uma empresa do Paraná, que tem interesse em assumir emergencialmente o contrato.