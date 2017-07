A região Oeste deve ganhar um novo batalhão da Polícia Militar até o final do ano. O comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Paulo Henrique Hemm, esteve na quinta-feira em Xanxerê em reunião com lideranças da cidade. Há vários anos a região reivindica mais um batalhão pois Chapecó abrange 41 municípios, enquanto há unidades no litoral com menos de dez cidades.

O comandante disse que os estudos indicam que a implantação do batalhão de Xanxerê é viável e necessária. Agora a avaliação vai para análise jurídica da Secretaria de Segurança Pública e depois para a Casa Civil do Governo do Estado, para que o governador publique um decreto de criação do 29º batalhão da Polícia Militar.

O novo batalhão deve abranger 23 cidades, entre elas Xaxim, Abelardo Luz e São Lourenço do Oeste. Inicialmente deve contar apenas com o efetivo já existente, de 147 policiais. Atualmente o 2º Batalhão, de Chapecó, conta com 620 policiais. O comandante do 2º BPM, tenente-coronel Ricardo Alves da Silva, disse que a medida tem o aspecto positivo de aproximar as decisões administrativas. Inicialmente não há previsão de aumento de efetivo mas a reivindicação é de que venham mais policiais para a região com um novo batalhão.

O coronel Paulo Henrique Hemm lembrou que há 950 policiais militares em formação, que deve estar prontos em dezembro. No entanto esse número servirá apenas para repor os policiais que entrarão na reserva.

Algumas cidades do Oeste, como Jupiá, tem apenas quatro policiais. Em São Domingos, são cinco. Isso em regime de escala.