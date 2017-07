Alunos do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, em Blumenau, doaram mais de uma tonelada de lacres de latas de alumínio para a campanha Lacre Solidário. Só com essa quantidade será possível doar 10 ou 11 cadeiras de rodas para quem precisar na cidade.

Os lacres foram embalados em garrafas PETs e o material arrecadado durante o ano encheu uma Kombi, como pode ser visto no vídeo abaixo. O peso total foi de 1.070 quilos, mas para a campanha devem ser desconsideradas as garrafas. Essa conta ainda vai ser feita, mas os organizadores acreditam que só em lacre haja cerca de uma tonelada.

A campanha Lacre Solidário é uma iniciativa da Fundação Fritz Müller e do Rotary Club Blumenau Garcia e conta nesta edição com nove patrocinadores. Até a doação do Bom Jesus haviam sido arrecadados 354 quilos neste ano. Desde 2012 já foram doadas 178 cadeiras de rodas.

Para saber como participar, acesse o site oficial da campanha.

