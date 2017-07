O Hospital Marieta Konder Bornhausen, que atende toda a região de Itajaí, aguarda há dois meses a confirmação de um repasse estadual de R$ 1 milhão por mês. A verba foi garantida em abril, mas está envolvida em um imbróglio na Secretaria de Estado da Saúde (SES). O resultado é que o hospital corre o risco de ficar sem o recurso estadual, que já era insuficiente.



A SES informou que enviou ao Marieta, em maio, a última parcela de um convênio de R$ 600 mil que mantinha com o hospital. E que a diretoria ainda não cadastrou a nova proposta de convênio no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF).O hospital, no entanto, alega que não refez o cadastro porque a SES está se propondo a liberar apenas uma parcela de R$ 1 milhão este ano, e o restante em 2018 _ e não R$ 8 milhões em oito parcelas ainda em 2017, como havia sido acordado.



Enquanto o impasse não se resolve, o Marieta corre risco de ter agravada a crise na administração. O hospital enxugou custos e conseguiu reduzir o déficit mensal, que era de R$ 1,2 milhão por mês. Mas a situação ainda é preocupante.



O Marieta faz em média 75 mil atendimentos por mês, com 348 leitos, e recebe um terço do que é repassado ao Hospital Regional de Chapecó, por exemplo, que tem 277 leitos.



A administração já recorreu a parcelamentos para pagar médicos e fornecedores, e já anunciou internamente o fechamento da clínica de atendimento geral a partir de 1º de agosto, por falta de verbas.



Sem perspectiva de melhora, a unidade lançou uma campanha para pedir auxílio da comunidade, que poderá doar quantias em dinheiro através da conta de luz.