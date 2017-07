Depois de alguns anos Blumenau volta a ter policiais militares fazendo rondas em bicicletas. O trabalho da Bike Patrulha começou ontem e, inicialmente, está concentrado na região central da cidade para inibir, principalmente, roubos e tráfico de drogas. Duas duplas pedalarão de segunda a sábado, das 12h às 20h.

As bicicletas são as mesmas usadas há alguns anos. Elas passaram por reformas e o investimento foi mínimo, de acordo com o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Jefferson Schmidt.

Outra novidade é a reativação do posto da Polícia Militar na Praça Victor Konder, junto à prefeitura de Blumenau. Quando ocorrer, nos próximos dias, é possível que as duplas em bicicletas façam rondas em outros bairros da cidade. De acordo com o comandante, é provável que a Rua Amazonas seja abrangida pelos policiais ciclistas, já que a região tem grande quantidade de estabelecimentos comerciais.