Projeto de lei do vereador Jovino Cardoso Neto (PSD) quer conceder às mulheres blumenauenses o benefício da meia-entrada (50% de desconto) em casas noturnas, cinemas, teatros, shows, circos, eventos esportivos, culturais e de lazer. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Blumenau.

Segundo o vereador, a aprovação do projeto seria uma maneira de regulamentar uma prática que foi questionada há algumas semanas por uma juíza de Brasília (DF), para quem cobrar ingresso mais barato de mulheres, prática comum nas baladas, é ilegal. A magistrada disse que a cobrança diferenciada embasada no gênero do consumidor é discriminatória.

Jovino diz que a meia-entrada para mais da metade da população estimularia a realização e a participação das pessoas nos eventos. Pelo menos foi o que ele ouviu de donos de casas e promotores de eventos da cidade. Outro aspecto que ele leva em conta é o que ele chama de fator econômico.

— Os homens colocam calça e camisa e estão prontos. As mulheres têm um custo maior para o preparo, com maquiagem etc. Ela já tem um custo elevado — diz o vereador.