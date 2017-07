Foto: Divulgação Tamar

Pesquisadores do Projeto Tamar escolheram a Praia do Cascalho, em Penha, para dar início a um levantamento populacional de tartarugas-verdes, espécie considerada vulnerável e uma vítima constante da pesca.



Os animais são capturados em redes pelos especialistas. Depois, recebem uma anilha de marcação e passam por coletas de sangue e tecidos antes de serem devolvidos ao mar.



O estudo, que tem a parceria da Fundação Pró-Tamar e da Univali, será feito ao longo de um ano. O material coletado passará por análises em laboratório, com estudos genéticos, moleculares e bioquímicos, e o acompanhamento das tartarugas ajudará a avaliar sua dieta e seu comportamento.



A ideia do levantamento é conhecer melhor os espécimes e estimar quantas tartarugas-verdes utilizam a região como área de alimentação, abrigo ou descanso.



A escolha da Praia do Cascalho levou em conta a grande quantidade de avistamentos de tartarugas no local e também de encalhes de animais _ um dos maiores índices do Estado.



As informações coletadas servirão como base científica para a criação de um parque municipal na região, para garantir que o espaço seja devidamente preservado.