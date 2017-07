O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PSB), sancionou a polêmica lei que regulamenta o funcionamento da Uber na cidade. Para que haja regularização, no entanto, como determina a lei, ainda será necessária a publicação de um decreto _ o que deve sair nas próximas semanas. Esse decreto vai permitir a regularização dos motoristas e autorizar de vez o serviço.



Voto de Desconfiança



Os vereadores Robison Coelho (PSDB), Níkolas Reis (PDT) e Rubens Angioletti (PSB) protocolaram ontem um ¿Voto de Desconfiança¿ _ um pedido para que a Câmara recomende ao prefeito Volnei Morastoni (PMDB) a exoneração dos três servidores comissionados da Fundação do Meio Ambiente de Itajaí (Famai) denunciados à Justiça pelo Ministério Público, por suspeita de favorecimento no processo de licenciamento ambiental do empreendimento Porsche Design Towers Brava. Caberá à presidência da Casa decidir se leva o pedido à votação no plenário.



De virada



As comemorações de aniversário de Balneário Camboriú, que completa 53 anos nesta quinta-feira, vão ter a cada da cidade: serão 53 horas de Virada BC, com esporte, cultura e gastronomia até domingo. Para um lugar cheio de vida dia e noite, o ano inteiro, as comemorações só poderiam mesmo ter cara de virada.



Escada para os bombeiros



Há uma mobilização em Balneário Camboriú _ que já chegou à Câmara de Vereadores, inclusive _ para que o Corpo de Bombeiros receba uma escada Magirus, capaz de alcançar andares mais altos. Com mais de 2 mil edifícios, entre eles alguns dos mais altos arranha-céus do país, a cidade ainda não possui o equipamento, que pode evitar uma tragédia.O curioso nessa história é que a cobrança é somente para o poder público. Onde ficam os construtores dos arranha-céus nessa história? É justo que a indústria que lucra com as construções superlativas também ajude na prevenção.



Cruzeiros

O grupo italiano Perini, que no Brasil é representado pela empresa Perville, passará a ter o controle majoritário do projeto do BC Port _ o píer de transatlânticos projetado para a Barra Sul, em Balneário Camboriú. A PDBS, empresa de participações que detinha a maior parte do projeto, continuará na parceria, como sócia minoritária. A formalização da mudança será após a obtenção da licença de instalação.