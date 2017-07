Notificada duas vezes por reter o dinheiro do Cartão SIM, pago pelos usuários do transporte coletivo, a Coletivo Itajaí será multada pelo Procon. O diretor do órgão de defesa do consumidor, Rafael Fonseca, diz que na impossibilidade de oferecer o serviço, a empresa tem obrigação de devolver imediatamente o dinheiro que recebeu do cliente.



A primeira notificação foi feita em maio. A segunda, na última segunda-feira. Nos dois casos, a empresa respondeu que não devolveria o dinheiro porque o serviço tem previsão de ser retomado. O que, no entendimento do Procon, é ilegal.

Motoristas e cobradores seguem em greve



A multa ainda está sendo calculada, e terá que levar em conta a situação financeira da empresa e o volume de dinheiro retido através do Cartão SIM _ o que ainda não foi mensurado pelo órgão.



Desde sexta-feira, quando a greve iniciou, a alternativa para os usuários é o transporte alternativo de emergência que a prefeitura colocou na rua, com microonibus, táxis e vans particulares. A passagem custa R$ 4 ou 5, dependendo do veículo. O que significa, para o trabalhador, um gasto diário de até R$ 10.



Vale lembrar que a maioria dos usuários do transporte coletivo tem desconto nos salários para pagar o sistema de ônibus, e as empresas contratantes também pagam a sua parte.



Para quem ganha um salário mínimo por mês, desembolsar R$ 50 por semana para ir e voltar do trabalho pode ser pesado demais. E alguém vai ter que pagar essa conta.