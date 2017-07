Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

O ranking Connected Smart Cities, da consultoria Urban Systems, considera Balneário Camboriú a 16ª cidade mais segura no Brasil _ e a 1ª no Sul do país. O levantamento, publicado pela revista Exame, levou em conta a taxa de homicídios, o número de acidentes de trânsito, as despesas com segurança pública, iluminação, monitoramento de áreas de risco e o efetivo policial, considerando as polícias civil e militar e as guardas municipais.



Balneário subiu sete posições, em comparação com o ano passado. Para o comandante do 12º Batalhão da PM, tenente-coronel Evaldo Hoffmann, o número reduzido de assassinatos em 2016, em comparação com outras cidades da região, fez a diferença no ranking. Foram 8, de janeiro a dezembro _ um número que deve ser superado em 2017, já que a quantidade de homicídios já havia igualado, em junho, o total do ano passado.



Mesmo assim, para o delegado regional, David Queiroz, Balneário Camboriú tem um diferencial na segurança pública que reside no fato de haver um esforço coletivo pela melhoria dos números, tanto na administração pública quanto na sociedade civil organizada. Ele comenta que passou por 10 cidades no Estado nos últimos anos, mas ainda não havia visto uma mobilização semelhante à de Balneário.



A preocupação da comunidade com os números da violência tem razões que vão além do bem-estar. Garantir uma cidade segura é essencial para manter o turismo em alta _ e, assim, também a economia da cidade.



Embora Balneário comemore os dados, no entanto, a consultoria indicou que as cidades brasileiras ainda deixam a desejar no quesito segurança. A melhor pontuação, de Vinhedo (SP), é de 2,1 mil pontos. Praticamente um terço da pontuação máxima, que poderia chegar a 6.



A nota de Balneário Camboriú é 1,37.

Braço do Norte

O ranking publicado pela revista Exame tem 30 cidades e apenas duas no Sul do país _ ambas em Santa Catarina. Além de Balneário Camboriú, Braço do Norte, no Sul do Estado, também aparece na lista. A cidade pulou do 48º para o 25º lugar, com nota 1,3.