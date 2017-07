Foto: Luiz Carlos Souza / Especial

Foi assinada nesta terça-feira a ordem de serviço para a retomada das obras de reforço e realinhamento dos berços 3 e 4, que estavam paradas há mais de um ano por falta de verbas. A obra é do governo federal, que autorizou o empenho de R$ 18 milhões através da Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.



Os trabalhos começam com a reforma das defensas, que recebem o impacto da atracação dos navios. Quando a obra estiver concluída, os quatro berços de atracação do Porto de Itajaí formarão uma estrutura linear, o que vai facilitar a atracação dos maiores navios recebidos pelo Complexo Portuário.



Em teste



Para o berço 3, a previsão de conclusão das obras é de 120 dias. O problema está no berço 4, que ainda vai passar por perfurações-testes em uma laje submersa, resultado da enchente de 1983, que destruiu o antigo cais. A expectativa é que os testes confirmem a possibilidade de passar através das lajes as vigas de sustentação do berço.