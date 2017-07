Foto: Alexandre Fernandes / Divulgação

A Marina Itajaí está em contagem regressiva para a segunda edição de seu Salão Náutico, que começa nesta quinta-feira. A expectativa é repetir o sucesso do ano passado, quando o evento gerou R$ 60 milhões em negócios.



Assim como na estreia, o Salão tenta retirar do mercado náutico o apelo elitista. Ao lado de grandes embarcações de luxo e estaleiros reconhecidos como Fibrafort, Azimut e Bayliner, o evento terá espaço para barcos pequenos, ¿de entrada¿, jet skis, peças e pequenos estaleiros.



O Sebrae, por exemplo, trará um grupo de empresas especializadas, com DNA catarinense.



O evento vai até domingo e promete trazer a Itajaí público de todo o país.



Otimismo



O empresário Manoel Carlos Maia de Oliveira, diretor do Complexo Náutico Marina Itajaí, diz que há otimismo no mercado de embarcações. Embora o setor tenha sofrido com a crise político-econômica, especialmente no setor de pequenas embarcações, a comercialização tem aumentado nos últimos meses e o mercado voltou a crescer. Sinal disso é o aumento de procura por vagas na marina.