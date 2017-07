Foto: Luiz Carlos Souza

O Tainhômetro lançado no mês passado pela ONG Oceana chegou esta semana à marca de mil toneladas de tainhas desembarcadas só em Santa Catarina, pela pesca artesanal e industrial. O número é representativo, mas está abaixo da expectativa. Só frota industrial já esperava ter capturado o dobro até agora.



Nos últimos dias o vento prejudicou a pesca em alto-mar. Mas o que causou o impacto mesmo foi a sucessão de entraves no governo federal, que reduziram e atrasaram a emissão de licenças.



Nova atração

Rogério Siqueira, presidente do Beto Carrero World, acaba de voltar de uma viagem aos Estados Unidos onde tratou das negociações que envolvem a chegada de uma nova atração radical. Por enquanto, os detalhes são mantidos em sigilo. O Beto Carrero World recebeu esta semana o prêmio ¿O Melhor de Viagem e Turismo¿, da editora Abril, como o melhor parque temático do Brasil. Em junho, já havia recebido pela quarta vez o Traveler`s Choice Award como melhor parque da América do Sul, e o 7º do mundo.

Greve (1)

A prefeitura de Itajaí tentou intermediar na sexta-feira um entendimento entre a empresa Coletivo Itajaí e os motoristas em greve. Mas não houve acordo. O transporte público continua 100% paralisado, e sem previsão de retomada.Sobra para o usuário que, apesar do plano emergencial que conseguiu restituir as linhas com veículos particulares, tem que se adaptar à falta do transporte regular.

Parece haver uma crônica falta de pressa da prefeitura de Itajaí em resolver o problema. Já perdemos as contas de quantos planos de mobilidade apareceram nos últimos anos, e nenhum deles foi o suficiente para indicar qual o melhor modelo de transporte público para a cidade.

A expectativa é que o problema se resolva de vez. Do jeito que está, perdem os usuários, que ficam sem ônibus, os motoristas, que têm salários parcelados, perde a empresa e perde Itajaí.

Greve (2)

Alim Rizzi, um dos sócios da Coletivo Itajaí, disse na sexta-feira que a paralisação pode agravar a situação financeira e atrasar ainda mais a segunda parcela dos salários, que é prevista só para o final da próxima semana. Se isso se confirmar, a greve deverá se estender ainda mais.

Com pressa

Luciano Hang quer começar em agosto e entregar em 60 dias a primeira Havan de Porto Belo. O empresário anunciou nesta sexta detalhes sobre a obra, que terá 7 mil metros quadrados, com três salas de cinema e praça de alimentação. O investimento é de R$ 30 milhões e a previsão de inauguração é no dia 28 de outubro.