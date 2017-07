Uma forma de transporte de passageiros ecologicamente correta é uma das novas atrações da cidade turística de Itá, no Oeste de Santa Catarina. O Funicular é formado por uma cabine parecida com um bondinho, com capacidade para 11 pessoas que corre em trilhos tracionados por um cabo.

Ele percorre 104 metros ligando a parte baixa da cidade, onde estão os hotéis e piscinas, com a parte alta da cidade, onde está o comércio em geral. O valor da passagem é R$ 10,00.

O investimento foi de R$ 1,5 milhão, do grupo Eco & Eco, que utilizou material 100% nacional.