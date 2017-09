Foto: Willian Goe / Arquivo Pessoal

O professor Willian Goe, que dá aulas de percussão no Centro de Educação Integral (Cedin) Dilzelena Márcia Teixeira, no Bairro São Vicente, em Itajaí, teve a sensibilidade de registrar a concentração de um grupinho de alunos fazendo crochê na hora do recreio.



A meninada aprende os trabalhos manuais na própria escola, e o crochê foi uma ideia da professora Fátima Demartin, para mostrar como materiais como o barbante podem ser reaproveitados. Os meninos gostaram tanto da experiência que até mesmo os que não estavam inscritos na oficina pediram para aprender.



O resultado é esse: linhas e agulhas a todo vapor a cada intervalo de aulas.