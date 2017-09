Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

A prefeitura de Itajaí encaminhou à Câmara de Vereadores pedido de urgência para a votação do projeto de lei que altera a base de cobrança do IPTU, que resultará em aumento de até 150% nos próximos anos. O projeto pode entrar em votação ainda nesta terça-feira, se a urgência for aprovada.

Na segunda-feira, a OAB Itajaí se manifestou pedindo que a proposta seja debatida com a comunidade. No documento, embora reconheça que há déficit no cálculo do IPTU, a entidade alerta que o assunto precisa ser discutido e não deveria ser votado às pressas.





Restinga

A Fundação do Meio Ambiente de Itajaí (Famai) começou ontem a retirada de espécies exóticas da restinga do Canto Sul da Praia Brava. O processo vai fortalecer a flora original e, assim, garantir a proteção da faixa de areia _ especialmente durante períodos de ressaca como o que tivemos nas últimas semanas.

Depois de concluído o trabalho, o que se espera é mais respeito dos banhistas com a restinga. A incidência de “carreiros” piora muito durante o verão.

Investigação

A Polícia Civil recolheu ontem dados sobre o cumprimento do horário de trabalho dos médicos dos postos de saúde de Balneário Piçarras. Entre os documentos, comprovantes de carga horária, planilha de ponto e prontuários. Mês passado a Secretaria de Saúde já havia fornecido uma série de relatórios sobre os plantões, desde 2016. A prefeitura informou que está prestando todas as informações pedidas e que instalou ponto eletrônico nos postinhos.





Protesto da Uber

Mais de 100 motoristas da Uber fizeram um protesto ontem em Balneário Camboriú contra o Projeto de Lei 28/2017, que vai à votação no Congresso Nacional para regulamentar os aplicativos. Na prática, a proposta permite que cada município regule o serviço à sua maneira, o que, no entendimento dos motoristas, pode inviabilizar o sistema.

