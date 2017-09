plus

Foto: PRF / Divulgação

Dois policiais militares de Itajaí foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Joinvillem com R$ 80 mil em mercadorias estrangeiras sem pagamento de taxas aduaneiras. Entre o material apreendido havia produtos eletrônicos sem nota fiscal e acessórios de segurança policial que são de uso restrito no país, como gás de pimenta e lunetas para armas de fogo.



O material estava em três carros, um Kia Cerato de São José e dois Fiat Toro, um de Itajaí e outro de Belo Horizonte (MG).



A ação que resultou na localização da mercadoria ilegal foi feita em conjunto pela PRF, Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Militar de Joiville, no último fim de semana.



Os policiais foram levados à delegacia da PF, e liberados mediante fiança de 10 salários mínimos. Os carros foram recolhidos ao pátio da Receita Federal.

DIÁRIO CATARINENSE