A prefeitura de Itajaí notificou a empresa Hora Park, responsável pelo estacionamento rotativo, para que suspenda a cobrança e lacre os parquímetros de 135 vagas de zona azul que excedem o limite do contrato.

Nesta quarta-feira a empresa começou o desligamento dos parquímetros apontados pela prefeitura como excedentes. Todas as 135 vagas estão na região central.

Sem parque

Apesar dos protestos dos moradores da região da Quarta Avenida, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina desmontou na terça-feira o parquinho infantil que ficava junto ao antigo fórum, na esquina com a Rua 1500.



No fim da tarde o vereador Marcelo Achutti (PP) protocolou uma moção de repúdio ao TJSC na Câmara. Alega que faltam espaços públicos para as crianças na cidade.





Centro de Eventos



O senador Dário Berger esteve em Balneário Camboriú para falar sobre o projeto que altera as regras para terrenos de Marinha, aprovado pelo Senado, e que interessa a muitos empreendedores e proprietários de imóveis no Litoral. Aproveitou para dizer que o governo federal garantiu a ele o repasse dos recursos atrasados para o Centro de Eventos. O Governo do Estado conta com o repasse para finalizar a obra até o fim do ano.





Moda em debate



Delton Batista, diretor de negócios da NSC, foi um dos convidados do debate sobre Business que abriu O Negócio da Moda, ontem, no Maria`s em Camboriú. O evento está na terceira edição e até sexta-feira discutirá também comportamento, marketing e mercado com nomes como a top Carol Trentini e o estilista Ronaldo Fraga.