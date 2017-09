Em julgamento encerrado na noite desta terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu, por 5 votos a 2, como "justificada" a saída de Nilson Gonçalves (sem partido) do PSDB e o mandato do deputado estadual foi mantido. O PSDB/SC queria a cassação do parlamentar por infidelidade partidária.

O deputado estadual alegou ter sido alvo de perseguição de tucanos em Joinville e deixou o PSDB em 2014, após ficar na suplência do partido depois de exercer quatro mandatos na Assembleia Legislativa. Nilson está exercendo o cargo porque deputados tucanos assumiram secretarias no governo Colombo.

— Tirei o peso de uma tonelada e agora, quando sair da Assembleia, saio pela porta da frente — afirmou o deputado à coluna, logo depois da decisão.