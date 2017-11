Após a queda de braço entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), a Justiça determinou que a entidade contratada mantenha o atendimento regular no Hospital Florianópolis e no Hospital Regional de Araranguá, sob pena de multa de R$ 100 mil por dia, em caso de descumprimento.

A decisão do juiz de Direito Luis Francisco Delpizzo Miranda, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, atendeu aos argumentos da Procuradoria Geral do Estado (PGE). A interrupção do atendimento começou em Araranguá na segunda-feira, anunciada pela SPDM, a organização social contratada pelo Estado para administrar o hospital. A PGE alegou não existir justificativa para a suspensão dos serviços já que a Secretaria da Saúde fez os pagamentos previstos nos contratos de gestão.

Na decisão, o juiz disse que a Associação notificou a suspensão dos serviços no dia 24 de novembro e, três dias depois, já tinha fechado o pronto-socorro em Araranguá, quando, pelo contrato, o prazo mínimo para a notificação deveria ser de 120 dias.

A justiça determinou, ainda, que a SPDM cumpra com as regras firmadas nos Contratos de Gestão, com a manutenção de todos os serviços do Hospital Regional de Araranguá, mantendo-os aberto e em funcionamento, 24 horas por dia, todos os dias do ano sob pena de multa diária de R$ 100 mil.