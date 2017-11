Se a pesquisa feita pela Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú com os passageiros do navio MSC Preziosa se confirmar, a vinda dos transatlânticos deve incrementar outro modelo de turismo na cidade.

Dos passageiros ouvidos na segunda-feira, quando o navio fez a segunda escala em Balneário Camboriú, 98% disseram ter intenção de voltar à cidade _ e a maioria (59%) espera passar um período de 4 a 7 dias.

Aproximação com Israel

Eduardo Wurzmann, conselheiro da Universidade de Tel Aviv, em Israel, tem visita marcada a Itajaí esta semana. Virá conhecer o projeto do Centro de Inovação e a Univali, com a possibilidade de firmar parcerias. A visita é resultado da aproximação com Israel feita em setembro, quando uma comitiva viajou ao país para apresentar a cidade.

Pela praia não

O movimento Pela Praia Não, que pede a mudança de trajeto da adutora que levará água do Rio Tijucas a Bombinhas, lançou ontem um abaixo-assinado online. Em três horas, conseguiu mais de 200 assinaturas de pessoas contrárias à passagem da tubulação pela praia.

A concessionária Águas de Bombinhas, responsável pela obra, alega que as manifestações contrárias ao projeto têm conotação política.

