A prefeitura de Balneário Camboriú enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que altera o modelo de cobrança da taxa de iluminação pública, a Cosip. Se for aprovado, a taxa vai variar de acordo com a localização _ quanto mais iluminada, mais cara a Cosip. O maior impacto, portanto, ficará com os imóveis da Avenida Atlântica, que deverão pagar o teto previsto: R$ 29,90.

A proposta deixa de lado o modelo de cobrança de acordo com o consumo de energia elétrica do imóvel, que vinha sendo debatido com as entidades de classe. O entendimento foi de que essa alternativa tornaria a taxa cara demais.

Fiação subterrânea

A proposta de mexer na taxa da Cosip em Balneário Camboriú já vem com contrapartida: a prefeitura promete substituir as atuais lâmpadas por LED, melhorar a iluminação nos bairros e colocar em prática o aterramento da fiação da Avenida Brasil, que é prometido e aguardado há anos. Resta saber se será suficiente para garantir que o novo modelo de cobrança seja aprovado sem percalços.

