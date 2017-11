O Instituto Federal Catarinense (IFC) é o terceiro melhor do país no ensino superior, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) divulgado pelo Ministério da Educação. O IFC tem reitoria em Blumenau e 15 campi em Santa Catarina _ um deles em Camboriú, com oferta de cinco cursos de graduação.

Foram avaliados 16 cursos do instituto, que resultaram em 3,1409 pontos em uma escala de 1 a 5. Apenas o Instituto Federal de Brasília e o Instituto Federal Goiano (ambos com média 3,3) tiveram nota maior do que o IFC. Ao todo, 38 institutos federais foram avaliados no país.

No ranking geral em Santa Catarina, que considera universidades públicas, privadas e comunitárias, o instituto é o quarto. Vem após a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com nota 4, a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), com nota 3,46, e a Udesc, com 3,45 _ todas públicas.

