Itajaí é a primeira cidade no Estado a fazer um censo para conhecer melhor a população LGBT, e estabelecer políticas públicas específicas. O questionário, desenvolvido pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), inclui perguntas sobre faixa de renda, saúde, casos de discriminação e de violência familiar, física, psicológica ou sexual.

As questões se basearam em materiais divulgados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Danielle Sobreira, coordenadora do Creas, diz que a ideia do censo partiu da observação dos assistentes sociais de que casos de violência, por exemplo, não chegam ao órgão _ ou por desconhecimento das vítimas sobre as ações assistenciais, ou por equívocos no direcionamento dentro dos órgãos municipais.

Com os dados em mãos, será possível reconhecer quais são os principais problemas que a comunidade LGBT enfrenta em Itajaí, e direcionar o trabalho a questões como conscientização de respeito às diferenças, combate à violência ou restituição do vínculo familiar, por exemplo.

O questionário é aplicado online, na página da prefeitura de Itajaí, e não é preciso identificar-se. O prazo para obtenção dos dados é de seis meses, mas a intenção do Creas é emitir um resultado parcial já nos primeiros três meses do levantamento.

Alexandre Bogas, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos diretor do grupo Acontece - Arte e Política LGBT, que atua em todo o Estado, diz que a iniciativa da prefeitura de Itajaí é interessante, e chamou atenção para o fato de ter partido do poder público _ o que deve garantir a execução das políticas públicas necessárias.

_ Temos um conselho municipal LGBT em Florianópolis, mas temos dificuldade em avançar com as políticas públicas _ comenta.

