O prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni (PMDB) negocia com a diretoria dos Correios a doação da antiga sede da empresa, na Rua Gil Stein Ferreira, ao município. A ideia é transformar o espaço, que está abandonado desde 2015, em um centro cultural _ possivelmente um museu de arte. Outra proposta, apresentada pelo vereador Níkolas Reis (PDT), sugere que o local dê espaço a uma praça.

Esta semana o prefeito esteve em Brasília para discutir o assunto, e é possível que a cessão do terreno ocorra através de permuta. Os Correios têm intenção de implantar novos negócios em Itajaí, e poderiam utilizar alguma área cedida pelo município.

Educação

Patrícia Alves, professora da Escola Básica Professora Judith Duarte de Oliveira, na Itaipava, vai representar Itajaí na 2ª Conferência Internacional de Educação de Paz para a Construção da Paz, na Armênia. Patrícia vai apresentar o projeto “Semeadores da Paz: Unidos para fazer a diferença”, desenvolvido com alunos do 5º ano, e que foi vencedor do Prêmio Mérito Educacional de Ensino Fundamental este ano. A conferência ocorre de 1º a 3 de dezembro.

Inquérito

O promotor Jackson Goldoni, responsável pela moralidade administrativa, instaurou um inquérito que envolve o secretário de Urbanismo, Rodrigo Lamin, e o diretor de Controle Urbano, João Paulo Kowalsky. O alvo da investigação é o descumprimento da decisão judicial que proibia a prefeitura de autorizar obras com intervenções no subsolo até que Itajaí tenha um estudo sobre as consequências do rebaixamento do lençol freático. A autorização para uma obra na Praia Brava pela Secretaria de Urbanismo, posterior à decisão, rendeu multa à prefeitura.

