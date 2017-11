A empresa Iterfogos, do Mato Grosso do Sul, testará amanhã os fogos de artifício que pretende usar no Réveillon de Balneário Camboriú. Uma comissão vai acompanhar os testes, na Barra Sul, e avaliar se a proposta atende todas as exigências do edital de licitação, que inclui a distribuição de 10 balsas pela orla e fogos de efeitos aquáticos. O custo da proposta apresentada pela empresa é de R$ 1,85 milhão.

Duas empresas fizeram propostas, e venceu o valor mais baixo. A Interfogos, que fará pela primeira vez o show de fogos em Balneário Camboriú, tem experiência em cidades do litoral do Rio de Janeiro, e já assinou um dos projetos pirotécnicos do Rock in Ro.

O custo está um pouco acima do que foi gasto do último Réveillon, que ficou em R$ 1,76 milhão. Mas a prefeitura conta com a iniciativa privada para ajudar a pagar a conta: quatro empresas já formalizaram apoio, e a Secretaria de Turismo está na expectativa de assinar uma grande cota de patrocínio ainda esta semana. O edital para a busca de apoiadores permite que as empresas colaborem com dinheiro ou serviços.

O show pirotécnico licitado terá 15 minutos de duração — o mesmo período dos anos anteriores — e as balsas serão distribuídas pela orla, para que os fogos sejam vistos de qualquer parte da Praia Central.

A expectativa da prefeitura é ter a cidade lotada para o Réveillon, com público perto de um milhão de pessoas.

