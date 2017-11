O Tribunal Regional Federa de Porto Alegre deu nesta semana parecer favorável ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para que prossiga no processo de contratação da Traçado, que foi a vencedora da licitação para melhorias na BR-282, entre Chapecó e São Miguel do Oeste, e da BR-158, de Cunha Porã a Palmitos. O processo havia sido suspenso por empresas desclassificadas do processo.

De acordo com a assessoria da superintendência do DNIT em Santa Catarina, o órgão deve ser notificado da decisão até o final de semana e comunicará a empresa para dar sequência ao contrato. Inicialmente, a empresa terá que fazer o projeto executivo das obras, o que deve demorar pelo menos dois meses.

A partir disso iniciam as obras. Provavelmente serão divididas por trechos, conforme a disponibilidade de recursos. O valor total da licitação é de R$ 158 milhões.

Entre as melhorias previstas estão 33 quilômetros de terceira faixa, obras de contenção em Nova Itaberaba e Palmitos, além de trevos em cidades como Pinhalzinho e Iraceminha.

