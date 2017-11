A construção de uma nova ponte na fronteira da Argentina com o Brasil, no rio Peperi-Guaçu, entre São Pedro-ARG e Paraíso, em Santa Catarina, é prioridade do governo argentino. A informação foi dada pelo cônsul da República Argentina em Florianópolis, Gustavo Coppa, durante reunião da Semana Argentina no Oeste Catarinense, em Chapecó.

- Quando estive em Buenos Aires foi confirmado que a ponte é uma prioridade e já repassei para o Governador de Santa Catarina para que possamos agilizar junto ao governo brasileiro essa obra – disse Coppa.

No ano passado foi firmado um acordo entre os dois países para a construção da passagem, que terá 209 metros de comprimento e 20 metros de altura. Atualmente existe uma ponte construída em 1991, com 72 metros de extensão, mas que fica submersa em períodos de cheia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) fez uma vistoria da atual ponte e afirmou que ela pode receber até 30 toneladas de carga. Mas recomendou uma nova.

O cônsul argentino entende que a ponte vai ajudar na integração e no desenvolvimento da região Norte da Argentina e Oeste de Santa Catarina. Ela encurta em cerca de 130 quilômetros o trajeto entre os dois países, o que facilitaria o turismo. No entanto é necessário colocar no local também uma estrutura aduaneira, o que só existe em Dionísio Cerqueira.

Em Chapecó o cônsul participou de um evento de intercâmbio entre cooperativas catarinenses e argentinas. Segundo o secretário de Agricultura, Moacir Sopelsa, os catarinenses podem vender carnes e banana e comprar milho e trigo dos argentinos.

O cônsul da Argentina também disse que nesta semana serão renovados convênios de cooperação com Santa Catarina, para troca de informações inclusive na área de segurança, já neste verão.

