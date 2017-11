Estação de tratamento do rio Chapecozinho terá capacidade para 1,2 mil litros por segundo, o dobro do consumo de Chapecó

As obras da macroadutora que vai levar água do Rio Chapecozinho, em Bom Jesus, até Chapecó, passando por Xanxerê, Xaxim e Cordilheira Alta, tem novo prazo para início.

- No primeiro semestre do próximo ano vamos dar início a essa obra que vai resolver para os próximos 40 anos o abastecimento em quatro cidades, principalmente em Chapecó – afirmou o presidente da Casan, Valter Gallina.

A obra já era para ter iniciado há mais de um ano mas problemas na licitação, com recursos judiciais perdedoras, acabou emperrando o processo. Há cerca de 15 dias o Tribunal de Contas da União autorizou a Casan a firmar contrato com a vencedora, a Centerval, que fará a tubulação de 57 quilômetros de comprimento e um metro de diâmetro, em aço carbono, por R$ 76 milhões.

Gallina disse que só aguarda o aval do Ministério da Integração para lançar a segunda licitação, da mão-de-obra de instalação da tubulação, estação de tratamento e reservatórios em Xanxerê e Xaxim. Essa licitação gira em torno de R$ 150 milhões.

O presidente da Casan destacou que o investimento na região de Chapecó gira em R$ 250 milhões. Isso inclui um investimento de R$ 18,7 milhões no sistema de esgoto do bairro Efapi, que vai atender 9,7 mil famílias, elevando de 40% para 48% o atendimento em Chapecó. A obra deve iniciar até janeiro, com prazo de conclusão de um ano.

Ontem também a Casan assinou convênio de R$ 362 mil com o Consórcio Iberê, para recuperação da mata ciliar nos rios da região.

Acompanhe outras publicações de Darci Debona

