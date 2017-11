Prédio da Fundação Cultural de Blumenau é um dos que terão a fachada iluminada Foto: Pancho / Agência RBS

Será assinada hoje à noite a ordem de serviço para a instalação da nova iluminação das fachadas dos prédios que hoje abrigam a Fundação Cultural de Blumenau, o Museu da Família Colonial e o Mausoléu Dr. Blumenau, todos no Centro Histórico da cidade. O serviço será executado pela empresa tal que vai receber tanto.

Siga Pancho no Facebook , Twitter e Instagram

A iluminação é semelhante à que já foi instalada no prédio da prefeitura de Blumenau. A única diferença é que ela não vai mudar de cor, como ocorre na curva da Avenida Beira-Rio.

O complexo museológico da Família Colonial, por sinal, passa por revitalização geral. As três casas que ficam na Rua das Palmeiras — oficialmente Alameda Duque de Caxias — terão nova pintura e ganharão reparos na estrutura e adequação para acesso de pessoas com algum tipo de deficiência com a instalação de rampas. As obras devem ser concluídas em março de 2018.

Museu completa 50 anos

Para comemorar o meio século de atividade do Museu da Família Colonial, celebrado neste ano, a Fundação Cultural de Blumenau abre hoje, às 19h30min uma exposição especial para contar a história do mais antigo museu da cidade. Reúne imagens sobre o desenvolvimento do museu, exposições antigas, artefatos dos moradores, documentos, instrumentos técnicos para preservação do acervo e objetos diversos.

A exposição foi montada no próprio museu e estará aberta à visitação até o dia 1º de julho de 2018, de terça a domingo, das 10h às 16h, com entrada gratuita.

Acompanhe outras de publicações de Pancho

Leia também

Outdoor em Blumenau destaca família formada por homem e mulher

Réveillon de Blumenau não terá restaurante na Avenida Beira-Rio